Di Marzio – Dybala, stand by Inter. Si guarderà intorno, forse dovrà scegliere club meno importante

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha fatto anche il punto sul futuro di Paulo Dybala, messo "da parte" dall'Inter in questi giorni dedicati al ritorno di Lukaku : "Con Dybala è assoluto stand by, anche oggi nessun tipo di contatto con agenti e intermediari. La sensazione è che, ad oggi, la situazione sia bloccata, poi nelle prossime settimane non è da eslcudere che l'Inter possa affondare il colpo anche per Dybala in caso di qualche cessione in attacco. Ora Dybala è chiaro che inzierà a guardarsi intorno, non aspetterà all'infinito la decisione dell'Inter.

In Italia si è parlato della Roma, si sta parlando del Milan, ma in realtà non ci sono stati contatti diretti con loro. C'è qualcosa all'estero, ma non al livello dei club a cui aspirerebbe Dybala. Non avendo un accordo con l'Inter è chiaro che Dybala dovrà ricominciare a guardarsi intorno e non so se abbassare anche il target della sua idea di club, ci sono molti club di medio livello che lo prenderebbero subito. Così come di ingaggio, forse dovrebbe anche abbassare le pretese".