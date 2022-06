Sky – Inter, bonus Lukaku tutti per lo scudetto. Nel 2023 possibile altro prestito per…

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione: "Accordo raggiunto, l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Nel tardo pomeriggio è stata raggiunta un'intesa: operazione in prestito secco, 8 milioni di euro fissi più 4 di bonus tutti legati alla conquista dello scudetto, non più su obiettivi internazionali. Il Chelsea ha ottenuto che i bonus fossero legati solo al titolo in Italia, più facile che vincere la Champions. Il giocatore farà le visite mediche settimana prossima, ingaggio da circa 8,5 milioni netti, con il decreto crescita poco meno di 12 al lordo, una riduzione del 25-30%. A fine stagione le parti si dovranno rivedere, è possibile un nuovo prestito, poi a fine 2023/24 la cifra per riacquistare Lukaku sarebbe sicuramente più bassa".