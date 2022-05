Inter, Dybala obiettivo numero uno: Zhang autorizza extrabudget, ora tocca a Marotta

L'attaccante argentino ha convinto tutti: può essere lui il grande colpo a parametro zero del mercato nerazzurro

Il grande obiettivo del mercato estivo è Paulo Dybala: l'attaccante argentino non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Juventus, e la dirigenza nerazzurra vuole mettere a segno un altro colpo a parametro zero come fatto negli scorsi anni con i vari de Vrij, Calhanoglu e Onana. Per la Joya si sta muovendo in prima persona l'amministratore delegato interista Beppe Marotta, suo grande estimatore: il giocatore convince tutti per le sue qualità tecniche, ma non solo.