Pedullà – Inter, accordi con Dzeko e Zapata: possono arrivare settimana prossima

Le novità riportate da Alfredo Pedullà sulle mosse dei nerazzurri per rinforzare l'attacco vista l'imminente cessione di Lukaku

Edin Dzeko sempre più vicino, ma non solo. L'Inter vuole regalare a Simone Inzaghi un doppio colpo in attacco vista l'imminente partenza di Romelu Lukaku, destinazione Chelsea. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, "l'Inter vorrebbe: Dzeko entro martedì. Zapata entro giovedì, ha gli accordi con entrambi", si legge su Twitter.