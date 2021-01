Sky – Sanchez-Dzeko, giornata fondamentale. Se dovesse andare via il cileno, l’Inter…

Roma e Inter continuano a lavorare per lo scambio Dzeko-Sanchez. Operazione non semplice dal punto di vista economico vista la differenza dei due ingaggi dei giocatori, differenza di circa 3 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento i due club sono in contatto, stanno provando a trovare la soluzione visto che c’è anche un gradimento tecnico, tutte le parti coinvolte sono convinte. I contatti andranno avanti anche oggi per capire se la Roma può completare un cessione in modo da liberare Dzeko, il nome può essere quello di Federico Fazio.

È una giornata di contatti costanti, di lavoro perché c’è la volontà di trovare la soluzione definitiva. La giornata di oggi è fondamentale, Tiago Pinto è ancora a Milano e possono esserci dei nuovi contatti. Dovesse andare via Sanchez, l’Inter penserebbe anche alla possibilità di andare a prestare Andrea Pinamonti per una questione di caratteristiche. In quel caso possibile prestito per Pinamonti e un altro attaccante con caratteristiche vicine a Sanchez, il nome è quello di Eder.

