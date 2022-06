FCIN1908 / Dzeko, allarme rientrato: solo una botta al ginocchio. La Bosnia pensa di…

Ieri Edin Dzeko è stato sostituito al 45esimo della gara della Bosnia contro la Romania. Si è fatto male al ginocchio per una botta ricevuta e si era gonfiato ed è stato sostituito per questo, come ha confermato alla fine della partita il suo stesso CT Ivaylo Petev. C'era apprensione per il calciatore nerazzurro che ha lasciato lo stadio con una vistosa fasciatura su ginocchio e polpaccio.