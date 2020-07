Roma, ora Dzeko è sul mercato: bastano 15 milioni, si attende l’offerta dell’Inter

Dopo essersi solamente sfiorati nell’estate del 2019, Edin Dzeko e l’Inter potrebbero ritrovarsi al termine di questa stagione: l’attaccante bosniaco è ancora in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, e la Roma questa volta potrebbe decidere di farlo partire per scrollarsi di dosso il suo ingaggio, troppo pesante per le casse giallorosse. Una pista che potrebbe riaprirsi, come scrive La Gazzetta dello Sport:

“Dopo il rinnovo dello scorso anno, Dzeko è uno dei leader della squadra giallorossa e ne è diventato addirittura il capitano dopo l’addio di Florenzi. Ma non è un mistero che, se non arrivasse entro l’estate un cambio di proprietà che consentisse ai bilanci del club di respirare, virtualmente sul mercato ci sono tutti, fatta eccezione – a meno di offerta «monstre» – per Zaniolo e Pellegrini. Così, anche se Edin è assai stimato da Paulo Fonseca, il suo ingaggio (circa 14 milioni lordi con i bonus) pesa parecchio sulle casse“.

ATTESA INTER – “Ma c’è la variabile Inter. Si sa che Antonio Conte straveda per il giallorosso ed anche per il prossimo mercato lo ha messo nella lista dei desideri, dopo che nel 2019 è stato ad un passo dall’ottenerlo. La Roma però non si è mossa dalla richiesta di 20 milioni, mentre i nerazzurri non volevano andare oltre i 10. Morale: Dzeko è rimasto ed ha strappato un contratto sontuoso, anche se l’Inter è pronta a tornare alla carica. Contatti diretti ancora non ce ne sono stati, ma per 15 milioni i giallorossi darebbero il via libera“.