Inzaghi conta su Dzeko: i suoi numeri contro la Juventus

Il calciatore è stato in Nazionale e ha segnato e ora si prepara a sfidare la squadra bianconera con l'aiuto di Lautaro che ha recuperato dal covid

I loro gol servono subito e devono essere ritrovati assolutamente domenica, nella sfida contro la Juventus, una specie di finale per l'Inter. Lautaro Martinez ha recuperato dal covid e ci sarà e con lui in attacco dovrebbe esserci Dzeko dal primo minuto. Il calciatore bosniaco ha segnato contro Allegri il suo primo gol in Italia e ha giocato finora per 12 volte contro i bianconeri.