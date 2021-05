Inter, Conte pensa ancora a Dzeko. Il ds Pinto impone le condizioni per la cessione

L'attaccante della Roma è ancora un'idea per l'attacco dell'Inter della prossima stagione, ma tutto dipenderà anche da Mourinho

Andrea Della Sala

Dopo essere stato molto vicino a gennaio, Edin Dzeko rimane un'idea sempre di moda in casa Inter. Stasera la squadra di Conte e la Roma del bosniaco saranno di fronte a San Siro, ma non è detto che nella prossima stagione il tecnico non possa avere Dzeko nel suo parco attaccanti.

Secondo Gazzetta.it "Dzeko ha un contratto in scadenza nel 2022 a sette milioni netti di ingaggio. La Roma potrebbe anche cederlo a zero, pur di risparmiare lo stipendio lordo, ma Pinto non ha alcuna intenzione di andare a cercare squadre in giro per l’Europa. Tradotto: Dzeko andrà via se e solo se sarà lui a portare una squadra e un’offerta".

"A Conte Dzeko piace e lo voleva sia nel 2019 sia questo inverno, ma le due trattative non si sono mai concretizzate. Né per soldi (Petrachi non accettò l’offerta nerazzurra) né per convinzione dello scambio con Sanchez. Questo interesse non è scemato, ma se il diktat arrivato da Zhang è quello di abbassare il monte ingaggi sembra difficile che l’Inter possa prendere un giocatore di oltre 35 anni che guadagna cifre importanti e chiede almeno un contratto biennale", spiega il portale sportivo. Il tutto dipenderà anche dalla volontà di Mourinho che potrebbe trattenere il bosniaco dopo il suo arrivo.