Dzeko: “Siamo forti, non ci aspettavamo questa classifica. Rinnovo? Non è domanda per me”

"Il mio gol? Sono andato in area e mi aspettavo un cross, magari più bello. Mi sono detto: 'Ci provo'. E' andata bene. Ogni partita ha una storia a sé, quando si gioca ogni tre giorni è bene giocare subito dopo, così si può dimenticare quanto accaduto. Oggi era importante vincere, non siamo contenti di quanto accaduto contro la Juventus. Ora guardiamo avanti, non indietro. Il rinnovo con l'Inter? Non ci penso, non è domanda per me. Secondo me anche noi non sappiamo quanto siamo forti, anche contro la Juventus dovevamo vincere e l'abbiamo persa per colpa nostra. Siamo a -11 dal Napoli e non ce l'aspettavamo. Ci gira un po' tutto contro, anche il gol del Bologna di oggi ne è la prova. Ma dobbiamo guardare avanti. La prima parte di campionato non è andata come volevamo, ma dobbiamo ripartire con consapevolezza. Problema di testa? Può essere, la testa conta tanto. Anche oggi non eravamo partiti benissimo, ma poi ci siamo detti di andare e abbiamo fatto sei gol".