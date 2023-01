Dzeko, primo no all’Inter e comunicazione chiara: “Rinnovo? Non firmerò finché…”

Il centravanti bosniaco resterebbe molto volentieri in nerazzurro per un’altra stagione, ma non vuole assolutamente vedere diminuiti i propri emolumenti, anche in virtù dello status che tutti gli attribuiscono all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Ecco perché la controproposta fatta da Dzeko all’Inter è stata molto semplice: non firmerò fino a quando non avrò sotto le mani un contratto uguale a quello di quest’anno. No ai ridimensionamenti.