Dzeko ha vinto la sua scommessa. Una mossa in estate aveva fatto capire le sue intenzioni

"In attesa di firmare magari già domenica a Udine il gol numero 100 in Serie A, nel pomeriggio di Plzen Edin Dzeko si è confermato il bomber europeo che serviva all'Inter. Con Lukaku out dal 28 agosto, il piede del bosniaco non è tremato nel momento più delicato della stagione e il successo ottenuto pur contro un'avversaria sulla carta più debole, ha messo la formazione di Inzaghi in condizione di presentarsi alla doppia sfida con il Barcellona (4 e 12 ottobre) con intatte possibilità di giocarsi il secondo posto nel girone. La formazione di Xavi sarà un ostacolo complicato da superare, ma intanto il tecnico ex Lazio avrà recuperato Big Rom", analizza il Corriere dello Sport.

"Che Edin avesse voglia di vivere una stagione importante lo ha fatto capire nel precampionato, quando si è presentato in anticipo in ritiro, rinunciando a qualche giorno di ferie. In quel momento, nonostante Lukaku fosse già tornato a indossare la maglia nerazzurra, c'era ancora la possibilità che Dybala si trasferisse alla Pinetina, ma perché l'operazione si concretizzasse, era necessaria la partenza, anche a parametro zero, del bosniaco ex Roma. Con il "taglio" delle vacanze il centravanti ha fatto capire che non aveva nessuna intenzione di preparare le valigie con un anno d'anticipo sulla scadenza del contratto e la società ha sottolineato la sua volontà di tenerlo confermandogli la maglia numero 9, che Big Rom si sarebbe ripreso volentieri. Dopo anni in cui è sempre stato titolare inamovibile, Dzeko ha accettato il ruolo di riserva e si sta adattando alla nuova realtà", aggiunge il quotidiano.