CdS – Dzeko non fa rimpiangere Lukaku: 3 dati spiegano la super partenza di Edin

Il Corriere dello Sport oggi si sofferma sul super inizio di stagione del centravanti bosniaco, in gol anche a Sassuolo

L'Inter si gode un inizio di stagione da protagonista di Edin Dzeko . Lo dicono le prestazioni del bosniaco nella formazione guidata da Simone Inzaghi, ma soprattutto i numeri: sono 6 gol nelle prime 7 di campionato. Un rendimento che non fa rimpiangere Romelu Lukaku al momento, come sottolinea anche il Corriere dello Sport in un approfondimento sul bosniaco.

"La differenza nel calcio a volte la fanno i numeri e il tempismo. Iniziamo dai primi per spiegare l'ottima partenza di Edin Dzeko che è già a quota 6 reti nelle prime 7 giornate di campionato. Tre dati per capire l'"impresa" del bosniaco: in tutta la scorsa Serie A aveva totalizzato 7 gol e dunque con 31 partite (potenzialmente) da giocare è a -1 dall'eguagliare il bottino del 2020-21. Il secondo: l'ultimo esordiente nerazzurro a mettere insieme 6 centri nelle prime 7 sfide di A era stato Ronaldo nel 1997-98. Il terzo: la passata stagione dopo la settima giornata Lukaku era a quota 5 gol e soprattutto l'Inter di Conte aveva conquistato 12 punti, ben 5 in meno rispetto a quella di Inzaghi. Tutto questo non vuol dire necessariamente che i nerazzurri conquisteranno lo scudetto facendo più dei 91 punti totalizzati dai contiani o che Edin supererà le 24 reti di Big Rom nel passato torneo", si legge.