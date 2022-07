Inter, cessione big? Ecco cosa succederà se Skriniar non dovesse andare al Psg

E' ormai noto a tutti come l'Inter debba soddisfare questa richiesta della proprietà e realizzare un attivo di mercato di +60 milioni di euro, ma entro il 30 giugno 2023. Ecco perché continua ad essere ferma la posizione su Milan Skriniar, con il club che non si schioda dalla richiesta da 80 milioni di euro. E se il calciatore alla fine non dovesse partire, cosa succederà? Risponde Il Giorno: "Se la cessione non andrà a buon fine, è probabile che l'Inter rimandi alla fine della stagione il trasferimento importante in grado di garantire l'attivo da 60 milioni richiesto da Suning. Quello difensivo sembra ad oggi l'unico reparto in cui si muove qualcosa".