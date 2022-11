Atalanta, Ederson non trova spazio. Inter alla finestra: Gagliardini pedina di scambio?

Arrivato all'Atalanta in estate dopo una seconda parte di stagione da protagonista con la Salernitana su espressa indicazione di Gasperini, grande investimento della presidenza Percassi (pagato 15 milioni di euro più il cartellino di Lovato, per un totale di 25 milioni), Ederson sta faticando a confermarsi ad alti livelli. Il centrocampista brasiliano ha collezionato fin qui 10 presenze, ma solo 5 da titolare, e l'ambientamento a Bergamo non sta andando come sperato. Come scrive Repubblica, il classe '99 non è felice di questa situazione, e diversi club si sono messi alla finestra, in attesa di capire se ci saranno margini di trattativa già a gennaio.