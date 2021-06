Dal pianto di Lukaku all’amico Young, l’Inter si dimostra ancora un gruppo compatto

L'Inter si è dimostrata una grande famiglia anche in un'occasione delicata come quella che sta vivendo Eriksen

"In un’ora sabato pomeriggio hanno attraversato lo stesso spettro di emozioni, sono passati dalla disperazione al sollievo. Ed è una cosa sola anche lo spogliatoio dell’Inter: il gruppo, già forgiato nel fuoco da Antonio Conte fino allo scudetto, è stato unito ancora di più in questa circostanza. Ad esempio, l’affetto di Romelu Lukaku per il compagno arriva da lontano, dalla Premier, dai tanti United-Tottenham giocati su fronti opposti: quando poi pure Christian ha attraversato la Manica ed è venuto in Italia, il centravanti belga è stato il primo ad accoglierlo alla Pinetina usando l’inglese. Prima di giocare contro la Russia, in tv davanti a Danimarca-Finlandia, Romelu si è abbandonato a un pianto liberatorio e ha pregato per l’amico in lotta tra la vita e la morte, poi ieri si è sentito rassicurato dai messaggi ricevuti in chat", racconta La Gazzetta dello Sport.