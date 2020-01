Eriksen via a gennaio? Per l’Inter non è proprio un buon segnale: Real e Psg due insidie

Oltre all’affare Vidal, l’Inter lavora anche sulla pista Eriksen. Il talento danese è in scadenza a giugno col Tottenham e il club nerazzurro ci sta lavorando.

“José Mourinho ha fatto il manager e quindi analizzato a 360 gradi i possibili scenari per il danese: «Eriksen? Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione per lui è andarsene a gennaio. Un’altra possibilità è che rimanga». Ecco, quest’ultima è un po’ più complicata visto che finora Eriksen ha rifiutato ogni proposta di rinnovo, anche l’ultima da 10 milioni di euro a stagione. Però il fatto che possa andare via a gennaio non è un buon segnale per l’Inter, perché significa che la pressione di Real Madrid e Psg è elevata e le due big sarebbero disposte a investire 20-30 milioni pur di evitare l’asta estiva, quando il giocatore sarà svincolato. Eriksen per l’Inter resta un sogno, da coltivare per l’estate se ci sarà l’opportunità”, si legge su La Gazzetta dello Sport