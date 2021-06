Il mondo in ansia per Eriksen, il messaggio di Marotta: “Cauto ottimismo”

Il mondo del calcio e non è in ansia per le condizioni di Christian Eriksen, colto da un malore in campo durante Danimarca-Finlandia

Marco Macca

Il mondo del calcio e non è in ansia per le condizioni di Christian Eriksen, colto da un malore in campo durante i minuti finali del primo tempo di Danimarca-Finlandia. Dopo il trasporto in ospedale, tutti i tifosi si aggrappano alla speranza sulle condizioni del centrocampista dell'Inter. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha fatto sapere alla redazione di Sky Sport che, riguardo a Eriksen, ora c'è un "cauto ottimismo". Il club è in costante contatto con la federcalcio danese per avere aggiornamenti il prima possibile. Una notizia che accende la speranza di tutti.

(Fonte: Sky Sport)