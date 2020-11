Eriksen ai margini dell’Inter, cessione possibile. Club interessati? Ecco cosa c’è di vero

Del possibile addio di Christian Eriksen dopo un solo anno con la maglia dell’Inter si è scritto e parlato in abbondanza: il danese, arrivato a gennaio come l’elemento in grado di far svoltare le sorti della squadra con la sua qualità e il suo blasone internazionale, non è riuscito fin qui a rispettare le attese, finendo progressivamente ai margini del progetto. Il feeling con Antonio Conte non è scattato, e i rumors di mercato hanno iniziato ad accostare l’ex Tottenham a diversi club. Così scrive Libero: “La novità riguarda il fatto che, a dar retta alle succulente indiscrezioni di mercato, sul danese avrebbero posato gli occhi i dirigenti del Paris Saint Germain, del Real Madrid, del Tottenham dove già ha giocato per svariati anni, del Borussia Dortmund, del Bayern Monaco, persino del Milan“.

COSA C’E’ DI VERO – “Detto che a nostro modo di vedere trattasi di balle alimentate dalla “noia da pausa per la nazionale”, qualcosa di vero c’è. E cioè, molti club non vedono l’ora di fare l’affare che una anno fa fu dell’Inter e ora rischia di trasformarsi nell’affare di qualcun altro“.

CESSIONE POSSIBILE – “E quindi sì, già a gennaio Christian Eriksen rischia di lasciare Appiano Gentile, la qual cosa striderebbe assai con la volontà del club di costruire un gruppo sempre più “ricco” di giocatori bravi e di esperienza“.