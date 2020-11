Il Giorno: “Eriksen, c’è anche il Milan. L’Inter vuole il capolavoro a 20 mln per prendere…”

Due partite senza neppure entrare in campo hanno riacceso le voci sul futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembra sempre più lontano dai piani di Antonio Conte, che ancora stenta ad impiegarlo. E allora l’Inter dovrà necessariamente fare riflessioni sul da farsi, decidendo se cederlo già a gennaio. E Il Giorno, nella sua edizione odierna, ipotizza uno scenario clamoroso: “Pare che al giocatore e al suo entourage siano arrivati messaggi anche da Parigi, ma nei salotti calcistici milanesi circola con insistenza una voce ancor più intrigante: un clamoroso trasferimento di Eriksen dall’Inter al Milan. Il motivo è molto semplice: per la società di via Rossi l’obiettivo Champions resta una priorità anche per rimettere i conti a posto.

Perciò a gennaio la squadra dovrà rinforzarsi, ma non ingaggiando calciatori per far numero bensì prendendo un calciatore di qualità. Al Milan potrebbe fare da mezzala a addirittura da trequartista, di certo troverebbe più spazio di quanto ne abbia attualmente. Sarebbe un’operazione molto intelligente, perché Maldini consegnerebbe a Pioli un giocatore di qualità proprio mentre con difficoltà sta trattando il rinnovo dello stesso Calhanoglu, mentre l’Inter si libererebbe di un ingaggio pesante. Vendendo Eriksen a 12 milioni Marotta farebbe già plusvalenza, con 20 milioni si passerebbe a un piccolo capolavoro. Non solo: con i soldi eventualmente incassati Marotta e Ausilio potrebbero riprovare l’assalto a N’Golo Kanté, il vero obiettivo di Conte della scorsa estate“, si legge.