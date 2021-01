Eriksen, un club ha battuto in ritirata. “Inter, la strada più percorribile è lo scambio con…”

Una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato e l’Inter ha ancora in mano una questione da risolvere: il futuro di Christian Eriksen. Non è da escludere una sua permanenza in nerazzurro, ma il club vorrebbe alleggerire il monte ingaggi lasciandolo andare. Spiega infatti Tuttosport: “Tutto ruota sempre intorno a Christian Eriksen che, anche per problemi legati al suo ingaggio da star (7.5 milioni a stagione che possono salire a 10 coi bonus) può trovare asilo solo in Premier. La strada più facilmente battibile sembra quella che porta all’Arsenal (scambio di prestiti con Torreira, di ritorno da Madrid) considerato che il Leicester – che deve sostituire l’infortunato Praet – ha battuto ritirata una volta prese le coordinate sullo stipendio del danese. Nel caso dovesse lasciare l’Inter, Eriksen potrebbe anche non essere sostituito”.