Inter, sempre meno spazio per Eriksen. Il danese fissa le condizioni dell’addio: no scambi e…

Christian Eriksen è sempre più lontano dall’Inter. Il danese ha collezionato appena nove minuti totali nelle ultime tre sfide: dopo i 4 contro il Real Madrid a San Siro e i 5 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l’ex Tottenham si è alzato dalla panchina solo per il riscaldamento nella gara al Borussia Park contro il Monchengladbach.

Tuttosport spiega: “Con il ritorno di Conte al 3-5-2 classico che tante soddisfazioni gli ha dato nella passata stagione, diventa cristallino il fatto che per Eriksen di spazio in campo ce ne sarà sempre meno. Con il ritorno al modulo classico, però, va anche detto che sono tornati i risultati. Intanto Eriksen però langue in panchina e per un giocatore che fino a un paio di stagioni era considerato tra i top player più ambiti in Europa sembra un paradosso“.

Il quotidiano rivela le intenzioni di Eriksen, il cui futuro è sempre più lontano da Milano: “L’addio tra le parti non dovrebbe essere nemmeno temporaneo: il centrocampista ha fatto capire di non gradire assolutamente l’ipotesi prestito e tantomeno di voler entrare in uno scambio senza avere garanzie sul proprio futuro. Dalla cessione del danese, anzi, l’Inter cercherà di ottenere una cifra che finanzi il mercato di riparazione“.