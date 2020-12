Inter, regalo per Conte: “Con gli ottavi Marotta piazza il colpo a gennaio. Già deciso il nome”

Mancano sei giorni alla partita che può segnare un’intera stagione, o quantomeno la sua evoluzione nel medio periodo. Perché dalla gara contro lo Shakhtar Donetsk, in programma mercoledì sera a San Siro, l’Inter non può tornare indietro, non sono previsti appelli. Una partita da dentro o fuori, senza possibilità di replica. Ottavi di Champions League, Europa League o fine dell’avventura continentale. Tutto deciso in una notte, con un orecchio al Bernabeu.

Una partita che può decidere tanto, e non solo sul campo. Perché, secondo quanto riporta calciomercato.com, la sfida contro gli ucraini potrebbe riservare sorprese anche sul mercato. In caso di qualificazione della squadra di Antonio Conte agli ottavi di finale di Champions League, infatti, la società di Viale della Liberazione è pronta a rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore, a cominciare dall’attacco.

In quella zona di campo la coperta è parsa corta in questo inizio di stagione, e i dirigenti interisti non avrebbero problemi, ai giusti prezzi, a regalare a Conte un elemento capace di garantire alternative e gol. Non sono previsti ovviamente, complice il periodo mondiale molto difficile, investimenti al momento fuori portata, ma si cercano le giuste opportunità. Una di queste potrebbe essere Olivier Giroud, poco utilizzato nel Chelsea di Lampard ma reduce dal poker segnato in Champions League contro il Siviglia:

“… Vuole più spazio rispetto a quanto ne stia avendo nel suo Chelsea… ma che ha risposto presente subito con una super prestazione a Siviglia. Quel tipo di operazione a condizioni vantaggiose può essere fatta se si andasse avanti in Champions; altrimenti, l’Inter valuterebbe di restare in corsa con l’attacco attuale. Pensieri rinviati alla prossima settimana. Dentro o fuori“, si legge.

(Fonte: calciomercato.com)