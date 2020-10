Corsera – Eriksen, derby chance giusta per svoltare. Conte condannato frettolosamente per…

Christian Eriksen si trova in una nuova fase della sua carriera. Se la sua titolarità non è mai stata messa in discussione al Tottenham e soprattutto in nazionale, all’Inter non è ancora riuscito a convincere Conte al 100%. Ecco perché adesso il danese spera di ritagliarsi un posto da titolare anche all’Inter. Secondo il Corriere della Sera, sarà in corsa fino all’ultimo per una maglia da titolare nel derby, “e comunque avrà spazio perché ai tanti assenti potrebbe aggiungersi pure Alexis Sanchez“.

“Antonio Conte per lui ha cambiato il modulo, lo ha inserito nella sua naturale posizione di trequartista. Il tecnico viene frettolosamente condannato per non essere riuscito ancora valorizzare il danese. Un giudizio sommario, perché Conte di spazio ne ha concesso e non poco“, sottolinea il quotidiano.

“Nelle 28 partite disputate con l’Inter, Eriksen è partito titolare 12 volte e nelle altre 16 è sempre entrato, a volte per pochi minuti, altre per una buona mezzora. Alla prima di campionato era titolare, poi una manciata di minuti a Benevento e panchina con la Lazio“.

“Quel «non gioco come al Tottenham» è un riferimento all’Inter e a Conte. La chance giusta per svoltare e smarcarsi dal ruolo di riserva eccellente è il derby. Ma serve un cambio di passo, un gol alla Eriksen“.

(Corriere della Sera)