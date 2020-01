Inter, cori dalla Curva Nord a Christian Eriksen al suo ingresso in campo: la sua reazione

La sfida di questa sera tra Inter e Fiorentina, oltre che valere la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, ha il sapore speciale per i tifosi nerazzurri. E’ infatti la prima uscita ufficiale di Christian Eriksen come nuovo giocatore nerazzurro. Il danese, non schierato titolare, ha fatto il suo ingresso in campo insieme alle riserve per il riscaldamento ed è stato accolto in maniera particolare. Il giocatore ha ricevuto infatti una standing ovation di tutto lo stadio e da un coro personalizzato dalla Curva Nord. Il giocatore ha ovviamente ringraziato i tifosi con diversi applausi e tanti pollici alzati. L’avventura di Eriksen all’Inter ha inizio.