Fiorentina-Inter, dati ufficiali: Eriksen quello che ha corso di più, ben 16 km. E non solo…

Christian Eriksen ha mostrato grande impegno nella prima da titolare di questo 2021: il danese è il giocatore che ha corso di più durante Fiorentina-Inter.

Lo certificano i dati della Lega Serie A. Il danese ha ottime medie anche come sprint e come valore medio di corsa. Emblema della grande voglia con cui è sceso in campo. Una prestazione non totalmente convincente quella dell’ex Tottenham, che però dati alla mano sta cercando di convincere Conte della sua utilità in questa rosa e nel centrocampo dell’Inter.