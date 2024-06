La storia d'amore tra Nicolò Barella e l'Inter prosegue su binari felici e orgogliosi del viaggio percorso fino ad ora. Ecco come il giocatore ha celebrato la firma sul rinnovo con il club nerazzurro: “Oggi sono estremamente felice ed emozionato di firmare il prolungamento del mio contratto con l'Inter per così tanti anni. Non ho mai avuto nessun dubbio: credo in questo progetto e, soprattutto, volevo che questa firma arrivasse prima del campionato europeo. Sono davvero orgoglioso di poter difendere ancora per tanto tempo i colori di questo grande Club".