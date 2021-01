Bargiggia: “Eriksen umiliato, Inter società debole e recidiva. Conte? Lo avrei licenziato…”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato del mercato dell’Inter negli studi di Sportitalia, dal futuro di Eriksen alla scelta della quarta punta. Ecco le sue parole: “L’Inter non ha il sentore di proposte per Eriksen, anche se ogni giorno c’è il tam-tam con il triangolo con PSG e Tottenham. Attaccante? Decideranno se prenderlo solo dopo la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Se dovesse uscire, potrebbe restare così e non cedere Pinamonti, che parte solo in prestito con il Benevento avanti a tutti. Su di lui c’è Anche l’Eintracht Francoforte. L’Inter ha in mano Eder e Pellé, ma sono cose limitate al finale di stagione“.

Bargiggia ha parlato anche del caso Eriksen: “Di chi è la responsabilità? Di Conte in primis, che non è un aziendalista, e di una società debole che non ha difeso il progetto e l’investimento. Il club ha lasciato fare il suo allenatore, che ha considerato poco e umiliato il giocatore. I nerazzurri sono recidivi: con Spalletti fecero la stessa cosa con Nainggolan. Hanno speso un sacco di soldi, hanno ceduto Zaniolo e si trovano a prestarlo sempre”.

Infine una valutazione sul lavoro di Conte: “Altro che fallimentare! Parliamo di un allenatore che prende un milione di euro al mese ed esce in Champions League. Io l’avrei licenziato!”.