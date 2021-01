Laudisa (GdS): “Inter, sondaggio per Eriksen. La grande suggestione diventa idea di mercato”

Una ventina di minuti abbondanti, tanti tifosi che sperano ancora che possa non essere finita qui. Nonostante ciò, però, l’addio di Christian Eriksen all’Inter è sempre l’ipotesi più probabile. Il centrocampista danese, infatti, non è una prima scelta nel progetto tecnico di Antonio Conte. Al momento mancano offerte concrete, non certo le ipotesi sul tavolo. Una di queste, secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, è un clamoroso ritorno dell’ex Ajax al Tottenham da Josè Mourinho in caso di partenza di Dele Alli:

“Christian Eriksen torna a casa? Da una suggestione sta nascendo un’idea di mercato. Agli Spurs potrebbe fargli posto Dele Alli: la sua destinazione potrebbe essere Parigi, dove è appena arrivato Pochettino, l’uomo che lo aveva lanciato agli Spurs (…). Mourinho apprezzerebbe non poco le sue doti di palleggiatore e rifinitore(…). Il giro per ora è ai sondaggi“, si legge.

(Fonte: gazzetta.it)