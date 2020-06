Eriksen accelera, Conte lo prova tra i titolari. GdS: “Due mesi per capire se il futuro…”

Christian Eriksen accelera verso una maglia da titolare. Dopo un inizio di avventura in nerazzurro non memorabile, in queste settimane il centrocampista danese è uno dei migliori quattro (insieme a Barella, Sensi e Lukaku) nei test fisici degli ultimi giorni. E Conte apprezza: l’allenatore dell’Inter lo ha, infatti, inserito tra i possibili titolari in vista della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

“I segnali sono quelli di un calciatore che avverte sensazioni positive, che sente il suo fisico rispondere come invece non accadeva a febbraio, subito dopo il suo arrivo a Milano. Non c’è più un gap con i compagni, un prezzo da pagare” scrive La Gazzetta dello Sport. Ora le premesse sotto completamente diverse rispetto a tre mesi fa: il danese è più inserito nel gruppo e i report raccontano di una crescita.

Eriksen con Lautaro e Lukaku: si può. “E pronto a dimostrare anche una caratteristica che troppo spesso viene dimenticata, quando si parla di lui. Della sua tecnica è superfluo parlare, ma in Champions e in Premier ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti con più metri percorsi e una maggiore velocità media sostenuta: oltre 12 km a partita nelle ultime due edizioni del torneo europeo, media che all’Inter riesce a tenere solo Brozovic“.

Per il quotidiano le prossime settimane saranno decisive per il futuro del danese: “I due mesi di stagione che ha davanti non sono banali: servono a lui, a Conte e all’Inter tutta per capire se il futuro farà rima con amore“.