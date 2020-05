TS – Inter, ora tocca ad Eriksen: gap fisico annullato, Conte studia il piano per esaltare il danese

La ripartenza post Coronavirus offre una grande chance a Christian Eriksen. Lo stop ha forzato ha annullato il gap fisico con i compagni di squadra e consentirà ad Antonio Conte di capire se l’ex Tottenham può davvero garantire quanto richiesto dall’allenatore dell’Inter ai suoi centrocampista. Un fattore non di poco conto, se si considerano i 20 milioni investiti da Marotta a gennaio per strapparlo alla concorrenza a sei mesi dalla scadenza del contratto con gli Spurs.

Tuttosport sottolinea come il percorso di Eriksen sia lo stesso di Sensi. Anche l’ex Sassuolo pareva non avere le caratteristiche per giocare da mezzala nel 3-5-2: decisivo il lavoro di Conte. Schierato nel ruolo di trequartista, il danese avrebbe avuto meno problemi di inserimento. Ora, per la seconda volta nella sua stagione, tutto è resettato, con Conte che dovrà capire dove schierarlo. L’ipotesi è di un 3-5-2 con Eriksen che può trasformarlo in 3-4-1-2, ma toccherà al danese sacrificarsi e dimostrare di poter ricoprire quel ruolo.