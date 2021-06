Eriksen, i tifosi di tutto il mondo uniti in preghiera: “Chris non mollare”

Il sostegno di tutto il mondo attraverso i social in questi incredibili attimi verso il centrocampista nerazzurro

Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto sul finale del primo tempo di Danimarca-Finlandia. Il mondo intero vive col fiato sospeso questi interminabili attimi in attesa di novità sulle condizioni di Christian Eriksen. Intanto l'abbraccio social ha subito avvolto il centrocampista dell'Inter e i suoi cari nella speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.