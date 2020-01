In UK – Eriksen, l’Inter vuole chiudere in 48 ore: ecco l’ingaggio proposto. E non è finita

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Christian Eriksen. Come anticipato da FcInter1908, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è volato nel pomeriggio a Londra per portare avanti la trattativa e per cercare di chiuderla il prima possibile.

Il Mirror, noto tabloid inglese, spiega come l’intenzione dei nerazzurri sia quella di chiudere l’operazione per il danese nelle prossime 48 ore: ad Eriksen è stato offerto un ingaggio monstre di quasi 190mila euro a settimana, che ammonterebbe a più di 9 milioni di euro annui.

Ma non è finita qui. Sempre secondo il Mirror, l’Inter spinge per chiudere già a gennaio anche altri due nomi: Olivier Giroud e Ashley Young. Quest’ultimo, non dovesse partire per imposizione del Manchester United, firmerà già ora un preaccordo con l’Inter per il prossimo giugno.