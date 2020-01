L’Inter e la Roma sono in una trattativa avanzata per lo scambio tra Politano e Spinazzola. L’esterno nerazzurro non è stato convocato per la sfida di Coppa Italia con il Cagliari e si attendono sviluppi nelle prossime ore. Secondo Sky Sports, però, questo affare non escluderebbe anche il possibile arrivo di Young dallo United. Secondo il portale inglese, infatti, l’Inter è ancora interessato al capitano dei Red Devils anche se manca l’accordo tra i due club.