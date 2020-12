La prestazione di Eriksen in Cagliari-Inter ha suscitato reazioni diverse nei vari media. Franco Vanni di Repubblica dice la sua, contestando le insufficienze che alcuni quotidiani hanno inflitto al danese.

“Vedo in giro tante insufficienze. Io ad Eriksen ho dato 6. E’ partito bene. La palla di sinistro in corsa per Lukaku è un gioiello. Poi s’è spento quando sarebbe più servito, è vero. Ma è normale per un giocatore che nelle ultime 5 partite ha giocato 16 minuti”.