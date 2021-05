Inter, Eriksen: “Si sta molto bene con uno scudetto! Nello spogliatoio…”

In una intervista per il canale YouTube della federazione danese, il giocatore ha parlato dei festeggiamenti dopo la vittoria dello scudetto

In una intervista per il canale YouTube della federazione danese, Christian Eriksen ha parlato dei festeggiamenti dopo la vittoria dello scudetto. Il centrocampista dell'Inter racconta le emozioni provate nel raggiungere un traguardo così prestigioso: "Mi sento bene. Come probabilmente saprai, si sta molto bene con uno scudetto. Sono state settimane molto belle".

"Ci sono migliaia di tifosi che ci sostengono. Ci è mancato festeggiarlo all'interno dello stadio. Invece siamo rimasti seduti sul pullman e guardare i tifosi fuori, è stato divertente anche se in realtà è una cosa che non si poteva fare. La festa nello spogliatoio è stata molto divertente. Non abbiamo ancora fatto una vera festa. Ma abbiamo festeggiato lo scudetto saltellando e cantando, sia dopo la partita, ma anche in allenamento".