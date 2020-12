Cagliari-Inter, Cds: “Nessun rilancio per Eriksen? Un altro giocatore in una situazione simile”

L’infortunio rimediato alla caviglia, ha messo in apprensione Antonio Conte in vista della gara contro lo Shakhtar. Ma un recupero lampo ha permesso a Nicolò Barella di scendere in campo. A tre giorni dalla gara di Champions, il centrocampista sembra ormai aver superato il problema alla caviglia e a Cagliari ci sarà se non dovessero emergere complicazioni nella rifinitura di oggi. “Dunque, nessun rilancio per Eriksen. Che era già stato in rampa di lancio con lo Shakthar, per poi ritrovarsi nuovamente in panchina dopo il recupero prodigioso del centrocampista sardo“, sottolinea il Corriere dello Sport.

“Da capire, a questo punto, se al danese verranno riservati nuovamente solo gli spiccioli finali. Da questo punto di vista, è in una situazione più o meno simile pure Sensi, guarito dall’ultimo guaio muscolare, che, però, Conte non ritiene ancora idoneo per partire dall’inizio”.

(Corriere dello Sport)