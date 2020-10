FCIN1908 / Eriksen, arrivate “più offerte”: secco no dell’Inter e del giocatore

Nessuna sorpresa sul futuro di Eriksen. Il danese arrivato a inizio anno dal Tottenham non è ancora riuscito a imporsi e a conquistare un posto fisso nella squadra di Conte. Si è parlato tanto dell’incompatibilità col modulo dei nerazzurri, tanto che sembrava che il danese potesse finire sul mercato già in questa sessione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fcinter1908, Eriksen ha ricevuto diverse offerte importanti per lasciare l’Inter subito, ma sia il giocatore che il club nerazzurro hanno rispedito al mittente tutte le proposte senza nemmeno valutarle. L’obiettivo del trequartista danese è trionfare con l’Inter e non ha messo mai in discussione la sua permanenza a Milano.