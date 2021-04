Eriksen oggi è al centro dell’Inter. “Ecco cos’è davvero cambiato per Chris”

Il danese è più che mai al centro del progetto nerazzurro: decisivo lo scatto nella testa dopo il derby di Coppa Italia

"Oggi Eriksen al centro dell’Inter è una realtà consolidata". Non usa giri di parole il Corriere dello Sport per definire l'attuale momento di Christian Eriksen , più che mai coinvolto nel progetto tecnico del club nerazzurro. Il danese, infatti, come sottolinea il quotidiano, ha definitivamente superato le iniziali difficoltà di adattamento al calcio italiano: "Venendo da un calcio meno tattico, Eriksen ha inevitabilmente sofferto questo tipo di situazioni. Ma le sue difficoltà erano anche, se non soprattutto, psicologiche.

Aveva bisogno di sentire maggiore fiducia, probabilmente anche di giocare con continuità, e in ogni caso il suo cervello doveva switchare e integrarsi con la nuova realtà in cui era capitato. Il vero scatto mentale è stata l’applicazione nella fase di non possesso, quindi nei contrasti e nel riuscire a interrompere le linee di passaggio degli avversari. E in quegli aspetti che ha sorpreso tutti nei big-match con Lazio e Milan, in campionato, dopo una prova generale – non straordinaria per la verità – nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus".