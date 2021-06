Eriksen sull’Inter: “C’è stato un attimo nel quale è cambiata la percezione di me”

Il giocatore nerazzurro ha parlato della vittoria in "IM Together: Our Scudetto Season Review"

Eva A. Provenzano

Esce oggi I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review, il film della stagione 2020/2021, in prima assoluta sul canale YouTube ufficiale dell’Inter e su Inter TV. Tra i commenti dei giocatori, che ripercorrono lo scudetto vinto con il club nerazzurro, ci sono anche le parole di Christian Eriksen che ha raccontato la sua percezione della vittoria. Parole che fanno pensare ad una grande gioia per il calciatore che ha vissuto momenti terribili nella gara dell'Europeo della sua Danimarca contro la Finlandia.

L'Inter è stata un percorso importante per Chris e c'è una cosa che lo ha reso felice: «Ho segnato qualche gol su punizione in carriera ma sicuramente sono stato felicissimo per quello (punizione contro il Milan), anche per il momento: segnare in una partita di Coppa negli ultimi minuti per qualificarsi è stato speciale. Penso che da lì sia cambiata la percezione dall’esterno, penso che abbia dimostrato che sono un giocatore su cui si può contare».

(Fonte: inter.it)