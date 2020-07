Eriksen: “Molto contento di essere all’Inter. La prima partita? E’ stato incredibile trovarsi…”

Intervenuto ai microfoni dei canali dell’Inter, Christian Eriksen, centrocampista nerazzurro, ha raccontato il suo esordio con questa maglia in Coppa Italia contro la Fiorentina: “Sono qui oggi per raccontarvi una storia, la mia. Quando ho giocato la mia prima partita qui, sentivo addosso gli occhi di tutto il mondo. E’ stato incredibile trovarsi allo stadio, assaporare l’ambiente che c’era e tutto il contorno della partita. Sin dall’inizio mi sono sentito accolto e mi sono goduto ogni minuto in campo. In più ha coinciso con una vittoria e una qualificazione. Sono molto contento di essere qui: è tutto molto bello“.