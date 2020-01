Inter, Eriksen a gennaio? Di Marzio: “Priorità Vidal. Cambierebbe tutto se…”

Eriksen a gennaio? L’Inter ci pensa per giugno e sarebbe il Tottenham a preferire una possibile cessione del giocatore e avrebbe fissato il prezzo sui venti mln. Il club nerazzurro lo apprezza molto ma ora, dovendo fare un investimento, la priorità è Vidal. “Se l’assalto al cileno non dovesse riuscire forse cambiare le cose. Anche perché provare ad acquistare Eriksen a gennaio ridurrebbe notevolmente la concorrezza sul giocatore. Tra le pretendenti per giugno infatti c’è anche la Juventus, che rinnoverebbe la sfida di mercato con i nerazzurri e che specialista nel prendere calciatori in scadenza”, scrive Di Marzio sul suo sito.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)