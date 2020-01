Inter, finalmente lo specialista che mancava da Sneijder. Eriksen, 14 i gol su calcio piazzato

Eriksen è sbarcato a Milano e sta sostenendo ora le visite mediche prima di porre la firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Conte potrà disporre di un talento di indubbia qualità per il suo centrocampo e di maggiori soluzioni per la sua formazione visto che il danese può giocare da trequartista, da vertice basso e da mezzala.

Non solo, arriva per l’Inter uno specialista dei calci piazzati. In carriera Eriksen, infatti, ha realizzato 14 reti su punizione. Una qualità che sicuramente manca all’Inter da tempo, l’ultimo gol die nerazzurri su calcio piazzato risale alla stagione 2017/18 con Joao Cancelo contro il Cagliari.

Questo l’elenco di tutte le perle di Eriksen da calcio piazzato della sua carriera:

Stagione 12/13: AJAX – Una rete da calcio piazzato

Stagione 13/14: AJAX – Una rete su calcio piazzato

TOTTENHAM – Tre reti da calcio piazzato

Stagione 14/15: TOTTENHAM – Quattro reti su calcio piazzato

Stagione 15/16: TOTTENHAM – Due reti da punizione

Stagione 16/17: TOTTENHAM – 0

Stagione 17/18: TOTTENHAM – Una rete su calcio piazzato

Stagione 18/19: TOTTENHAM – Una rete su calcio piazzato

Stagione 19/20: TOTTENHAM – Una rete su calcio piazzato