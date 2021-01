Inter-Benevento, Eriksen verso l’impiego dal 1′. Sanchez via? È probabile che Conte…

Archiviata la vittoria nel derby, l’Inter è proiettata alla gara di sabato contro il Benevento. Ma in queste ore in casa nerazzurra è il mercato a tenere banco. Il club nerazzurro è al lavoro con la Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez.

Secondo quanto riporta Sky Sport, se dovesse andare via il cileno, è probabile che Conte possa riproporre Eriksen più avanti. Ma il tecnico nerazzurro in queste settimane ha lavorato tanto sul danese nella posizione di regista ed è probabile che il giocatore possa giocare dall’inizio contro il Benevento proprio nella posizione di play.

(Sky Sport)