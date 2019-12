Telegraph – Eriksen, addio Tottenham: ecco chi ha vinto l’asta per il colpaccio a zero

IL Manchester United è pronto ad aspettare l’estate per ingaggiare Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham. Lo scrive oggi il ‘Telegraph’.

Ventisette anni, Eriksen potrà iniziare a parlare già dalla prossima settimana con altri club per definire un pre-contratto.

Eriksen potrebbe anche partire nella finestra di trasferimento di gennaio ma il Tottenham, ancora in corsa in Champions e con Mourinho in panchina che difficilmente se ne priverebbe. Gli Spurs non lo lascerebbero partire per meno di 40 milioni di sterline, una cifra esagerata considerando che fra sei mesi il centrocampista si libera a parametro zero.

