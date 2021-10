L’agente di Eriksen: “Le parole dell’Inter? Perché ha valore contabile. Le novità…”

Il club nerazzurro ha parlato del giocatore nella relazione di bilancio e non ha escluso una cessione se otterrà idoneità in un altro Paese

Nella relazione di bilancio consegnata ai soci nel giorno dell'assemblea si parlava anche di Christian Eriksen. Il giocatore, come risaputo, non si allena e non gioca dopo il malore agli Europei nella gara tra Danimarca e Finlandia. Il club non ha escluso una sua cessione qualora il giocatore ottenesse l'idoneità in altri Paesi e ha spiegato che il valore del calciatore non è al momento noto. Di fronte a quelle parole i media di tutto il mondo hanno parlato dell'addio di Chris ai colori nerazzurri.