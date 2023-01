Errore Sacchi, l’Inter si aspetta la sospensione: a fine gara ai giocatori…

L'aggiornamento dal quotidiano in edicola questa mattina su quanto accaduto ieri sera all'U-Power Stadium

L'errore di Sacchi in Monza-Inter ha sicuramente influito tanto sul risultato e sulle speranze di rimonta dei nerazzurri in chiave scudetto. Se ne parlerà a lungo, ma non torneranno indietro i due punti persi dalla squadra di Inzaghi.