ESCLUSIVA Castagner: “Ambiente Inter non perdona, che personalità Inzaghi. E Onana…”

Riguardo al successo dell’Inter contro la Lazio e all’imminente sfida in Supercoppa Italiana contro la Juventus, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Ilario Castagne r, tecnico dei nerazzurri nel 1984-1985. La capolista non si ferma e ha risposto con una convincente vittoria contro la Lazio al successo del Milan a Venezia.

“Il segreto di Inzaghi è che riesce a farsi valere con il suo modo di fare e con le sue idee. Questo fa la differenza. Poi ha grande personalità: a Milano non ti risparmia nessuno. O vinci, oppure sei fuori. Io ne so qualcosa: all’Inter mi hanno esonerato”.

Cosa occorre all’Inter per colmare il gap con le altre big in Europa?

“Intanto hanno già pensato al post Handanovic prendendo Onana: gran colpo! Per il resto è un percorso graduale, fatto anche di un pizzico di fortuna. In ogni caso a me l’Inter in Champions, sin qui, è sembrata soltanto inferiore al Real Madrid, nelle partite che ho visto del girone…”.