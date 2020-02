L’Inter blinda Esposito: contratto fino al 2025, il suo futuro sarà deciso da Conte

L’Inter è pronta a blindare Sebastiano Esposito: il gioiellino nerazzurro, classe 2002, dalla scorsa estate è entrato in pianta stabile in Prima Squadra, e nel corso della stagione ha anche trovato la gioia del primo gol tra i professionisti. A luglio compirà 18 anni, e potrà quindi rinnovare il suo attuale contratto: la dirigenza interista crede fortemente nel suo giovane talento, e ha pronto per lui un rinnovo fino al 2025.

Il suo percorso di crescita, come scrive Tuttosport, verrà deciso in prima persona da Antonio Conte: “Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e firmerà un contratto fino al 2025, ma spetterà a Conte decidere se tenerlo in rosa e lavorare sulla sua crescita oppure mandarlo in prestito per una stagione“.