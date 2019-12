Esposito, gol alla prima da titolare. È il più giovane dell’Inter in gol a San Siro, superato Bergomi

Serata importante per l’Inter che batte il Genoa 4-0 e chiude il 2019 in testa alla classifica di Serie A. Serata da incorniciare anche per il giovanissimo Sebastiano Esposito; l’attaccante classe 2002 è il primo della sua leva a giocare una partita da titolare in Serie A, il secondo ad andare a segno.

Ma col gol siglato, su rigore, al Genoa, Esposito è anche il secondo più giovane marcatore dell’Inter in Serie A (17 anni e 172 giorni). Prima di lui solo Mario Corso in gol a 17 anni e 97 giorni. Esposito, con la rete siglata al Genoa, è diventato il marcatore dell’Inter più giovane ad andare a segno a San Siro, superando una bandiera come Bergomi (17 anni e 5 mesi).

Questa la grafica di Sky Sport con i marcatori più giovani della storia dell’Inter in Serie A: